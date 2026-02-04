Niscemi Musumeci | Frana ha raggiunto una larghezza di oltre 4 km

La frana a Niscemi si è espansa fino a raggiungere una larghezza di oltre 4 chilometri. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha aggiornato i senatori durante un'informativa, spiegando la portata dell’evento e le preoccupazioni legate alla sicurezza. La zona resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di valutare i prossimi passi da seguire.

(Adnkronos) – La frana di Niscemi ha raggiunto una larghezza di 4 km. Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nell'informativa al Senato. "Nella mattinata di domenica 25 gennaio l'evoluzione del movimento franoso a Niscemi ha subito una repentina accelerazione e la scarpata di frana ha raggiunto un dislivello di alcune decine di metri, in progressivo aumento e in continua evoluzione retrogressiva, con una larghezza complessiva del coronamento che ha superato i 4 km", ha affermato. "Allo stato attuale non è ancora definita la soluzione da dare alle famiglie che sono state costrette ad abbandonare per sempre le loro case" a Niscemi (Caltanissetta), ha fatto sapere Musumeci aggiungendo: "Spetta alle autorità comunali avanzare una proposta risolutiva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La frana a Niscemi ha costretto più di 1.

Una frana enorme ha colpito Niscemi.

