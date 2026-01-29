Frana a Niscemi oltre 1.300 sfollati | Musumeci propone un’indagine amministrativa 

La frana a Niscemi ha costretto più di 1.300 persone a lasciare le proprie case. Le abitazioni sono state distrutte, molte auto sono andate perdute e i ricordi di una vita sono stati cancellati. Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, ha annunciato che chiederà un’indagine amministrativa per capire cosa sia successo e come evitare future tragedie simili. La situazione resta difficile, e ora si aspetta che le autorità agiscano in fretta.

Mentre oltre 1.300 persone hanno dovuto dire addio alla propria casa dopo che la frana a Niscemi ha spazzato via edifici, auto e ricordi, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha annunciato che proporrà «un’indagine amministrativa». L’obiettivo è anche capire i motivi dei mancati interventi dopo la frana del 1997. L’indagine amministrativa. Con la certezza che «il fenomeno è stato sottovalutato nel tempo», Musumeci, che riferirà in Aula alla Camera il 4 febbraio, ha annunciato a Rainews 24 che proporrà «un’indagine amministrativa rispetto a quanto avvenuto a Niscemi». 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

La frana a Niscemi ha provocato un’emergenza immediata.

La frana a Niscemi si muove lentamente verso il centro città.

Ultime notizie su Niscemi Frana

