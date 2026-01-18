Frana a Niscemi evacuate 35 persone e chiuse due scuole | monitoraggio in corso

Una frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. A seguito dell’evento sono state evacuate 35 persone e sono state temporaneamente chiuse due scuole. Attualmente, le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali ulteriori interventi e garantire la sicurezza della popolazione. La situazione rimane sotto controllo mentre si attende l’esito delle verifiche tecniche in corso.

Una frana di vaste proporzioni ha interessato il versante ovest dell’abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il terreno ha subito un abbassamento compreso tra i sei e i sette metri, con uno spostamento in direzione del fiume Maroglio. L’area colpita copre un fronte di 1,6 chilometri e si estende per quasi un chilometro quadrato. A scopo precauzionale sono state evacuate 35 persone. Nella giornata di ieri erano state allontanate sei famiglie, per un totale di 17 residenti. Undici di loro sono stati ospitati in strutture ricettive messe a disposizione dal Comune. In serata, dopo un confronto tecnico tra amministrazione locale e Protezione civile, è stato deciso un secondo sgombero che ha coinvolto altre 18 persone, le quali hanno trovato sistemazione autonomamente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Via Faentina chiusa per frana, evacuate 5 persone

Via Faentina è stata temporaneamente chiusa a causa di una frana, con cinque persone evacuate in sicurezza. La strada, nel territorio di Fiesole, rimane interdetta al traffico per consentire i lavori di verifica e messa in sicurezza. La situazione ha causato disagi alla circolazione, soprattutto nel primo giorno di rientro dalle vacanze natalizie. La protezione civile monitora l’area e fornisce aggiornamenti sulla riapertura.

Frana di Pian del Mugnone: minacciata una villetta. Evacuate 5 persone

Una frana sulla strada regionale Faentina a Pian del Mugnone ha messo a rischio una villetta, portando all'evacuazione di cinque persone. L’incidente ha causato disagi al traffico tra Fiesole e Firenze. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare la stabilità dell’area e garantire la sicurezza delle abitazioni vicine. La situazione è sotto controllo, ma si proseguono le verifiche per prevenire ulteriori rischi.

