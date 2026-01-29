nioh 3 si mostra in un video gameplay con i primi 37 minuti

IGN ha pubblicato un video di 37 minuti che mostra il gameplay di Nioh 3. Il video permette di vedere le prime fasi del gioco, con combattimenti e ambientazioni che sembrano più ricche e dettagliate rispetto ai capitoli precedenti. I fan della serie attendono con curiosità, sperando in nuove sfide e miglioramenti tecnici.

IGN ha pubblicato un lungo video gameplay che mostra i primi 37 minuti di Nioh 3, nuovo capitolo della serie soulslike firmata Team Ninja. Il filmato offre uno sguardo approfondito sulle fasi iniziali dell’esperienza, dal contesto narrativo alle prime meccaniche di gioco, permettendo di capire con chiarezza l’impostazione del progetto. L’uscita è ormai imminente e il materiale pubblicato funge da vera e propria anteprima estesa. Il titolo sarà disponibile su PC e PlayStation 5 a partire dal 6 febbraio. Il gameplay mostrato è stato catturato su PC con una GPU RTX 5090. Il video si apre con l’introduzione dell’ambientazione e del periodo storico: Nioh 3 attraversa diverse epoche del Giappone feudale e segue la storia di Tokugawa Takechiyo, coinvolto in un conflitto diretto con il proprio fratello. 🔗 Leggi su Game-experience.it

NIOH 3 New Gameplay Demo 14 Minutes 4K

