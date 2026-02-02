Dragon Quest 7 Reimagined i voti della stampa specializzata hanno premiato il remake?
Sono arrivati i primi giudizi della stampa specializzata su Dragon Quest 7 Reimagined. La maggior parte dei recensori ha dato voti alti, evidenziando miglioramenti rispetto al passato e un gameplay coinvolgente. La critica, nel complesso, ha premiato il remake, anche se alcuni hanno segnalato qualche difetto. Ora tocca ai giocatori dare il loro parere.
Sono arrivati i primi verdetti della critica su Dragon Quest 7 Reimagined, e il quadro che emerge è complessivamente positivo. Il remake firmato Square Enix ha convinto gran parte delle testate specializzate, ottenendo valutazioni alte e confermando l’interesse attorno al ritorno di uno dei capitoli più discussi della storica saga jRPG. Pur senza unanimità, il consenso generale premia la qualità del lavoro svolto. Il risultato è quello di un rifacimento solido, capace di valorizzare l’opera originale, con le aspettative, in larga parte, che sembrano dunque rispettate. Analizzando i voti nel dettaglio, il punteggio che ricorre più spesso è il 9, assegnato da numerose testate internazionali come Nintendo Life, TechRadar Gaming, TheSixthAxis e Console Creatures. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Square Enix ci riporta nel mondo frammentato del settimo Dragon Quest con un remake a metà che serve da perfetto punto d'ingresso per chi non conosce il JRPG più JRPG che c'è.Square Enix ci riporta nel mondo frammentato del settimo Dragon Quest con un remake a metà che serve da perfetto punto d'ingresso per chi non conosce il JRPG più JRPG che c'è. multiplayer.it
Dragon Quest VII Reimagined Recensione: è il miglior remake della sagaDragon Quest VII Reimagined tra storia, gameplay e battle system: uno dei migliori remake della saga, finalmente più snello ma fedele all'originale. everyeye.it
