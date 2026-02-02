Dragon Quest 7 Reimagined i voti della stampa specializzata hanno premiato il remake?

Sono arrivati i primi giudizi della stampa specializzata su Dragon Quest 7 Reimagined. La maggior parte dei recensori ha dato voti alti, evidenziando miglioramenti rispetto al passato e un gameplay coinvolgente. La critica, nel complesso, ha premiato il remake, anche se alcuni hanno segnalato qualche difetto. Ora tocca ai giocatori dare il loro parere.

Sono arrivati i primi verdetti della critica su Dragon Quest 7 Reimagined, e il quadro che emerge è complessivamente positivo. Il remake firmato Square Enix ha convinto gran parte delle testate specializzate, ottenendo valutazioni alte e confermando l'interesse attorno al ritorno di uno dei capitoli più discussi della storica saga jRPG. Pur senza unanimità, il consenso generale premia la qualità del lavoro svolto. Il risultato è quello di un rifacimento solido, capace di valorizzare l'opera originale, con le aspettative, in larga parte, che sembrano dunque rispettate. Analizzando i voti nel dettaglio, il punteggio che ricorre più spesso è il 9, assegnato da numerose testate internazionali come Nintendo Life, TechRadar Gaming, TheSixthAxis e Console Creatures.

