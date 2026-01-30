Nintendo Direct un noto insider potrebbe aver svelato data e dettagli dell’evento di Febbraio 2026

Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse presentazioni di Nintendo, ma ora circolano voci di un nuovo evento in arrivo a febbraio 2026. Un noto insider ha lasciato intendere che la casa giapponese potrebbe annunciare presto data e dettagli, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. I fan sono già in trepidante attesa, sperando di scoprire cosa prepari Nintendo per il futuro.

Nonostante Nintendo abbia già trasmesso più presentazioni negli ultimi giorni, continuano a circolare voci insistenti su un ulteriore Nintendo Direct in arrivo a breve. Secondo le ultime indiscrezioni, l’evento sarebbe programmato per la prossima settimana e avrebbe già una data precisa. Le informazioni, pur non ancora confermate ufficialmente, stanno attirando l’attenzione per la loro coerenza con le strategie comunicative adottate da Nintendo negli anni passati. La voce arriva da NateTheHate, insider particolarmente attivo e considerato affidabile nell’ultimo periodo. Secondo quanto riportato, il nuovo Nintendo Direct si svolgerebbe giovedì 5 febbraio 2026, una collocazione temporale che appare plausibile, considerando che Nintendo ha spesso organizzato presentazioni simili proprio nel mese di febbraio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

A febbraio 2026 è previsto un nuovo Nintendo Direct, con possibilità di annunciare un nuovo capitolo di Super Mario 3D.

Nintendo ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Tomodachi Life: Una vita da sogno, prevista per il 16 aprile 2026 su Nintendo Switch.

