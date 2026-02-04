Nintendo conferma aggiornamento del prezzo dello Switch 2 motivato da costi di produzione e innovazioni hardware

Durante la conferenza stampa a Kyoto, Shuntaro Furukawa ha confermato che il prezzo dello Switch 2 non aumenterà nei prossimi mesi. La decisione arriva dopo settimane di speculazioni, ma il presidente di Nintendo ha chiarito che al momento non ci sono piani di rialzo, nonostante i costi di produzione e le innovazioni hardware. La società si concentra ora sul mantenere stabile il prezzo per sostenere le vendite e la competitività sul mercato.

Il prezzo dello Switch 2 non salirà nei prossimi mesi, almeno per ora. È questa la risposta chiara, netta e senza ambiguità che ha dato Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, durante la conferenza stampa dei risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, tenutasi alle 10:30 del mattino presso l’headquarter di Kyoto, in Giappone. La domanda, posta da un azionista con tono incalzante, riguardava proprio il futuro del listino: se l’impennata globale dei costi della memoria RAM – spinta dall’espansione senza precedenti dei data center dedicati all’intelligenza artificiale – potesse costringere Nintendo a rivedere al rialzo il prezzo di vendita della sua nuova console. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nintendo conferma aggiornamento del prezzo dello Switch 2, motivato da costi di produzione e innovazioni hardware Approfondimenti su Nintendo Switch 2 GTA 6 potrebbe arrivare su Switch 2: Rockstar ha fatto i primi test sull’hardware Nintendo Nintendo 3DS, esplode la mania per la console ed il prezzo si avvicina a quello di Nintendo Switch 2 Negli ultimi mesi, Nintendo 3DS ha registrato un aumento significativo di interesse nel mercato dell’usato, portando i prezzi a livelli sempre più elevati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. NINTENDO E' IMPAZZITA COSA NASCONDE QUESTO AGGIORNAMENTO GRATIS PER SWITCH 2 Ultime notizie su Nintendo Switch 2 Argomenti discussi: Cosa c'è di nuovo nell’aggiornamento di Splatoon 3 alla versione 11.0.0?; Annunciato un Nintendo Direct per Tomodachi Life: una Vita da Sogno - UPDATE PER LA DIRETTA; Dispatch arriva su Nintendo Switch, ma con censura obbligatoria sui contenuti più spinti; NateTheHate conferma un Partner Showcase per il Nintendo Direct di febbraio. Nintendo Switch 2: video ufficiale svela i vecchi giochi potenziati (Gratis!)Nintendo mostra i giochi per Nintendo Switch 2 migliorati con aggiornamenti gratuiti. Grafica, HDR e novità per Pokémon, Zelda e Mario Galaxy. gamepare.it Il Virtual Boy trova casa su Nintendo Switch 2: Lineup di lancio, date e il ritorno di giochi cancellatiIl Virtual Boy arriva su Nintendo Switch 2 dal 17 febbraio. Svelata la lineup con Wario Land e due titoli mai rilasciati prima d'ora: Zero Racers e D-Hopper. gamepare.it #Nintendo, le vendite del Switch 2 superano i 17 milioni di unità: la società giapponese conferma le previsioni di novembre per l'intero anno fiscale (19 milioni di unità), dissipando alcuni timori che la console di punta stesse perdendo slancio. Il prezzo delle az - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.