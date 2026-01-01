nintendo 3ds esplode la mania per la console ed il prezzo si avvicina a quello di nintendo switch 2

Negli ultimi mesi, Nintendo 3DS ha registrato un aumento significativo di interesse nel mercato dell’usato, portando i prezzi a livelli sempre più elevati. Questa tendenza riflette la crescente popolarità della console, che si avvicina a quelli di dispositivi più recenti come Nintendo Switch 2. Un fenomeno che evidenzia l’importanza di questa piattaforma nel panorama videoludico, mantenendo il suo fascino anche a distanza di anni dalla sua uscita.

Negli ultimi mesi Nintendo 3DS è diventata una delle console più ricercate del mercato dell’usato. La domanda è cresciuta improvvisamente, spingendo i prezzi a livelli sorprendenti, tanto da avvicinarsi a quelli di una console moderna come Nintendo Switch 2. Un fenomeno che coinvolge retrogamer, collezionisti e curiosi, attratti da una portatile che, pur essendo ufficialmente “obsoleta”, continua a vivere grazie alla sua eredità videoludica. I dati di vendita nel mercato secondario mostrano un incremento rapido e difficile da ignorare. Il risultato è una vera e propria corsa all’acquisto, ed i prezzi sembrano destinati a restare alti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

