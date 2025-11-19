GTA 6 potrebbe arrivare su Switch 2 | Rockstar ha fatto i primi test sull’hardware Nintendo

Nel mondo dei videogiochi, poche notizie riescono a generare l’hype che circonda Grand Theft Auto VI. E quando si inizia a parlare della possibilità che il colosso di Rockstar Games possa sbarcare su Nintendo Switch 2, beh, l’attenzione si moltiplica. Secondo quanto dichiarato dall’insider NateTheHate su Twitter e riportato su TwistedVoxel, Rockstar avrebbe condotto test interni per valutare se il tanto atteso capitolo open-world potesse effettivamente girare sul nuovo hardware Nintendo. Ma attenzione: testare non significa necessariamente pubblicare. In un tweet diretto, Nate ha chiarito la sua posizione: “ Ho detto tempo fa che Rockstar stava facendo test per portarlo su Switch 2, ma i test non equivalgono sempre a un’uscita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

