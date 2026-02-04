Niente appartamenti al posto dell’albergo

La polemica sull’albergo di viale Molari e viale Corridoni si chiude con un no deciso. L’amministrazione ha confermato che il White Suite non verrà trasformato in appartamenti. La struttura resterà un hotel, come previsto inizialmente. La decisione mette fine alle voci che volevano cambiare destinazione d’uso e riempire l’edificio di nuove case. Ora si attende solo il via libera definitivo.

Niente appartamenti al posto del White Suite, la residenza turistico alberghiera all'angolo tra viale Molari e viale Corridoni. A ribaltare la sentenza del Tar ci ha pensato il Consiglio di Stato, dando ragione al Comune che aveva bocciato il cambio di destinazione d'uso. A questo punto l'immobile dovrà rimanere una Rta, e non è possibile la trasformazione in alloggi da vendere. "La decisione – spiegano dall'amministrazione comunale – riforma integralmente la sentenza di primo grado del Tar Emilia-Romagna, ribadendo che la pianificazione comunale può legittimamente tutelare la vocazione turistica del territorio".

