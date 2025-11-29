Quattro appartamenti per il dopo di noi all’ex Albergo Pontino

Quattro appartamenti specificamente predisposti per la vita di persone diversamente abili, presso l’ex Albergo Pontino di piazza Indipendenza a Pontinia. Dopo l’inaugurazione del centro diurno “Il Piccolo Principe”, realizzato dal Comune e gestito dal Distretto Socio Sanitario Latina 2 nei locali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

