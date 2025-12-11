Amedeo Minghi al Teatro Acacia di Napoli l’eleganza in musica si fa poesia

Amedeo Minghi, poeta senza tempo, incanta il pubblico napoletano al Teatro Acacia con un concerto ricco di emozioni e raffinatezza. La serata del 10 dicembre 2025 ha visto l’artista romano regalare un percorso musicale e poetico, lasciando il pubblico in uno stato di meraviglia estatica e coinvolgimento. Un appuntamento che ha celebrato l’eleganza in musica e poesia.

Amedeo Minghi poeta senza tempo al Teatro Acacia di Napoli. L’artista romano ha regalato nella serata del 10 dicembre 2025, un percorso emozionale e raffinato al pubblico napoletano rimasto in meraviglia estatica per la durata di un intero concerto. Alla vigilia dei 60 anni di carriera, Minghi ha ripercorso in musica le tappe più importanti della sua lunga e ricca storia in note, condividendo con la platea partenopea i suoi successi più grandi. La serata canora, con una magnifica orchestra dal vivo, è iniziata intonando una carrellata di brani più contemporanei del cantautore. Da qui l’omaggio alla produzione degli anni Settanta con testi epocali come “1950”, “L’Immenso” e “La Vita Mia”, che hanno subito conquistato il pubblico con la loro melodia e la loro poesia. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Amedeo Minghi, al Teatro Acacia di Napoli l’eleganza in musica si fa poesia

