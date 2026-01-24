Chi è Nicola Peltz la moglie di Brooklyn Beckham dai genitori miliardari agli ex amori importanti e famosi

Nicola Peltz è un’attrice statunitense, nota anche per il suo matrimonio con Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham. Figlia dell’imprenditore miliardario Nelson Peltz, ha avuto in passato relazioni con personaggi pubblici di rilievo. La loro unione è stata celebrata in una cerimonia di tre giorni presso la villa di famiglia dei Peltz, davanti a circa 500 invitati.

Brooklyn, il figlio maggiore di David e Victoria Beckham, e Nicola Peltz, figlia dell’ imprenditore miliardario Nelson Peltz e della sua terza moglie, l’ ex modella Claudia Heffner Peltz, si sono sposati davanti a 500 invitati nel corso di una spettacolare cerimonia nuziale durata tre giorni nella villa di famiglia dei Peltz. Per il sontuoso evento non si è badato a spese, il che non sorprende visto che il suocero di Brooklyn, a quanto pare, ha un patrimonio di 1,3 miliardi di sterline (circa 1,5 miliardi di euro ). Nicola Peltz, a neanche 30 anni, è l’ereditiera di una delle più grosse «fortune» d’America. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Brooklyn Beckham attacca i genitori e difende la moglie Nicola Peltz, "umiliato da mia madre al matrimonio"Brooklyn Beckham ha pubblicamente criticato i genitori, David e Victoria Beckham, accusandoli di aver umiliato sua moglie Nicola Peltz durante il matrimonio.

Brooklyn Beckham, che ha litigato coi genitori anche per l'abito da sposa della moglie, Nicola PeltzBrooklyn Beckham ha condiviso su Instagram Stories alcune precisazioni riguardo alle tensioni familiari, tra cui il confronto con i genitori sull’abito da sposa di Nicola Peltz.

