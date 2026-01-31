‘Mio figlio valeva così poco?’ | i genitori di Paolo Mendico in lacrime a Verissimo
I genitori di Paolo Mendico si sono lasciati andare alle lacrime durante la trasmissione Verissimo, raccontando il dolore per la perdita del loro ragazzo di soli 14 anni. Simonetta e Giuseppe Mendico hanno parlato di come il giovane, descritto come sensibile e con tanti sogni, abbia scelto di farla finita lo scorso settembre. La loro testimonianza ha emozionato i presenti in studio e ha fatto emergere un dolore che ancora fatica a trovare pace.
Chi era Paolo Mendico: un ragazzo sensibile e pieno di sogni. Simonetta e Giuseppe Mendico hanno condiviso nello studio di Verissimo il dolore devastante per la perdita del figlio Paolo, che lo scorso settembre si è tolto la vita a soli 14 anni. “ Era un ragazzino sensibilissimo, dolce, empatico, amava la vita, aveva fantasia e creatività. Gli piaceva la musica e la pesca ”, raccontano i genitori con voce spezzata. Un adolescente pieno di interessi, passioni e affetti, descritto come il cuore pulsante della famiglia. Bullismo a scuola: cosa sostengono i genitori di Paolo Mendico?. La famiglia è convinta che Paolo sia arrivato all’estremo gesto a causa del bullismo subito per anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
