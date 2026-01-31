‘Mio figlio valeva così poco?’ | i genitori di Paolo Mendico in lacrime a Verissimo

I genitori di Paolo Mendico si sono lasciati andare alle lacrime durante la trasmissione Verissimo, raccontando il dolore per la perdita del loro ragazzo di soli 14 anni. Simonetta e Giuseppe Mendico hanno parlato di come il giovane, descritto come sensibile e con tanti sogni, abbia scelto di farla finita lo scorso settembre. La loro testimonianza ha emozionato i presenti in studio e ha fatto emergere un dolore che ancora fatica a trovare pace.

Chi era Paolo Mendico: un ragazzo sensibile e pieno di sogni. Simonetta e Giuseppe Mendico hanno condiviso nello studio di Verissimo il dolore devastante per la perdita del figlio Paolo, che lo scorso settembre si è tolto la vita a soli 14 anni. “ Era un ragazzino sensibilissimo, dolce, empatico, amava la vita, aveva fantasia e creatività. Gli piaceva la musica e la pesca ”, raccontano i genitori con voce spezzata. Un adolescente pieno di interessi, passioni e affetti, descritto come il cuore pulsante della famiglia. Bullismo a scuola: cosa sostengono i genitori di Paolo Mendico?. La famiglia è convinta che Paolo sia arrivato all’estremo gesto a causa del bullismo subito per anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

I genitori di Paolo Mendico, il 14enne di Latina morto in circostanze ancora da chiarire, sono sconvolti.

Giuseppe Mendico esprime forte delusione per la sospensione della preside dell’istituto “Pacinotti” di Fondi, dopo la tragica morte del suo figlio Paolo.

Argomenti discussi: La madre di Paolo Mendico: A scuola sapevano tutto, la sospensione è troppo poco. Provo ribrezzo e delusione; Mio figlio lavora da ALDI; Paolo Mendico, il 14enne suicida a Latina. Sanzione lieve alla preside: tre giorni di sospensione; Blog | Se il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. È così nei luoghi di lavoro.

