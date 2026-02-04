Nicki Minaj afferma di essersi avvicinata a Trump per via del bullismo nei confronti del presidente da parte dell’opinione pubblica

Nicki Minaj ha detto di aver deciso di sostenere Donald Trump non per le sue politiche, ma perché si è infastidita del modo in cui l’opinione pubblica lo tratta. La cantante ha spiegato in un podcast recente che il “bullismo” pubblico nei confronti del presidente l’ha spinta a schierarsi dalla sua parte. Per lei, non si tratta di supportare un’idea politica, ma di reagire a quello che considera un trattamento ingiusto.

Nicki Minaj ha spiegato, nel corso di un episodio di un podcast, uscito ieri, le motivazioni che l'hanno spinta a impegnarsi maggiormente nella politica conservatrice, rivelando che non sarebbero state le politiche di Donald Trump, ma il trattamento a lui riservato dall'opinione pubblica a spingerla a difenderlo. Alla domanda della podcaster Katie Miller su quale, tra le posizioni più controverse del presidente, l'abbiano convinta a parteggiare per lui, ha risposto: «La libertà religiosa è qualcosa di molto importante per me, ma se devo essere sincera, il presidente Trump. quando ho visto come veniva trattato, ripetutamente, semplicemente non ce l'ho fatta».

