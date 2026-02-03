Nicki Minaj difende Trump e giustifica il sostegno al tycoon | È vittima di bullismo come lo sono stata io mi rivedo in lui - VIDEO

La rapper Nicki Minaj torna a difendere Donald Trump, questa volta spiegando perché sostiene ancora il tycoon. In un video, Minaj dice di riconoscersi in lui, perché anche lei è stata vittima di bullismo. La cantante trinidadiana di 43 anni ha scelto di fare del suo supporto un’opinione personale, sottolineando che le critiche e le menzogne rivolte a Trump le sembravano troppo pesanti e troppo personali. «Quando ho visto come veniva trattato, non ce l’ho più fatta», commenta Minaj, che si schiera apertamente con l’ex presidente.

La cantante Nicki Minaj ha fatto parlare di sé durante un evento a cui ha partecipato insieme a Donald Trump.

