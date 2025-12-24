Intense nevicate hanno interessato l’Appennino nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre. Al Passo delle Radici si sono accumulati circa venti centimetri di neve, mentre precipitazioni nevose sono tuttora in corso in diverse aree montane del territorio modenese.La neve sta cadendo in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Neve in Appennino: fino a 20 centimetri al Passo delle Radici, al lavoro i mezzi della Provincia

