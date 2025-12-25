natale con la neve in appennino 20 centimetri a lagdei e al monte caio

Nevicate in diverse località dell'Appennino Parmense tra le giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre. Tra Lagdei e il Lago Santo, al rifugio Mariotti, sono scesi poco più di 15 centimetri di neve. Imbiancate anche le località di Schia e il Monte Caio, doce ne sono scesi circa 20. Neve anche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

