Neve sull’Amiata e all’Abetone fiumi osservati speciali per l’allerta meteo

La neve continua a imbiancare i rilievi in Toscana, con accumuli che superano i 40 centimetri sia all’Abetone che a Foce a Giovo. La Protezione Civile regionale tiene sotto controllo i fiumi, perché il rischio idrogeologico rimane alto. Sul Monte Amiata, la neve ha raggiunto i 47 centimetri, creando condizioni di attenzione in tutta la zona.

FIRENZE – Mentre sui rilievi della Toscana la neve cade abbondante sopra i 1000 metri, con accumuli che sfiorano il mezzo metro all’Amiata (47 centimetri) e superano i 40 all’Abetone e a Foce a Giovo, il sistema di Protezione Civile regionale è impegnato nel monitoraggio costante dei corsi d’acqua a causa dell’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Il governatore Eugenio Giani ha confermato che la situazione dei fiumi è attualmente sotto controllo, nonostante alcuni corsi d’acqua abbiano raggiunto il primo livello di guardia, tra cui il Pesa a Barberino Tavarnelle, il Merse a Sovicille, il Cecina tra Montecatini Val di Cecina e Steccaia, e il Bruna a Castiglione della Pescaia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

