Allerta meteo nella regione italiana | Vigilia di Natale con piogge incessanti | fiumi osservati speciali

L’ Emilia-Romagna è stata colpita dalla notte tra il 23 ed il 24 dicembre 2025 da piogge diffuse e localmente intense, con accumuli significativi soprattutto nei settori centro-orientali della regione. Le precipitazioni hanno determinato un rapido innalzamento dei livelli dei fiumi, spingendo la Protezione civile a mantenere alta l’attenzione sull’evoluzione della situazione. A Modigliana sono stati registrati 116 millimetri di pioggia dalla mezzanotte, mentre Castrocaro e Roncofreddo hanno superato i 50 millimetri. Dati che hanno avuto un impatto diretto sulla rete idrografica regionale. L’ Idice a Pizzocalvo si trova a soli 8 centimetri dalla soglia rossa, mentre il Correcchio a Sillaro è in crescita verso quota 22,8 metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

