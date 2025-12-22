Maltempo in Toscana | piogge intense sulle Isole scatta l’allerta gialla martedì 23

Emessa dalla Sala operativa della protezione civile regionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: piogge intense sulle Isole, scatta l’allerta gialla martedì 23 Leggi anche: Maltempo in Toscana: piogge intense su costa e arcipelago, nuova allerta gialla venerdì 19 Leggi anche: Piogge intense e vento forte, scatta l'allerta gialla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maltempo in Toscana: allerta gialla per piogge intense e rischio idrogeologico; Maltempo in Toscana: piogge intense su costa e arcipelago, nuova allerta gialla venerdì 19; Pioggia, vento e mareggiate: allerta meteo in Toscana. Dopo Natale temperature in picchiata e neve in montagna; Torna la neve, Italia nel mirino del maltempo: ecco la data. Maltempo, allerta gialla in Toscana. In arrivo violenti temporali - Per le piogge anche a carattere di rovescio, accompagnate da vento forte di ... msn.com Natale all’insegna del maltempo: pioggia, vento e neve su gran parte d’Italia - ROMA – La settimana di Natale si apre sotto il segno del maltempo invernale, con piogge, vento e neve destinati a interessare gran parte dell’Italia. veratv.it

Ancora maltempo in Toscana, prorogata di 12 ore l’allerta gialla: le zone - Firenze, 16 dicembre 2025 – Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono ancora possibi ... lanazione.it

#Maltempo #Toscana, nubifragio all’Elba: allagamenti e disagi in tutta l’isola - facebook.com facebook

Maltempo in Toscana, codice giallo su isole e costa sud. l'allerta sarà valida fino alle 13 di domani, giovedì 18 dicembre #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.