Neve a Cortina rinviata la prova della discesa | attesa per Sofia Goggia e Federica Brignone

La neve ha bloccato le prove di discesa femminile a Cortina. La gara prevista sull’Olympia delle Tofane è stata rinviata a causa della neve che continua a cadere copiosa. Le atlete, tra cui Sofia Goggia e Federica Brignone, dovranno aspettare ancora per scendere in pista.

La fitta nevicata che da ore interessa Cortina d'Ampezzo ferma la prima prova ufficiale della discesa femminile sull'Olympia delle Tofane. Meteo instabile fino a sabato, possibile miglioramento domenica. Per l'Italia attesa la scelta delle quattro azzurre, con Goggia e Brignone protagoniste annunciate. La neve condiziona l'avvicinamento alla discesa femminile di Cortina d'Ampezzo. La nevicata abbondante annunciata dalle previsioni meteorologiche sta scendendo copiosa da diverse ore e ha già costretto all'annullamento della prima prova ufficiale in vista della gara sulla Olympia delle Tofane, che aprirà il programma domenica 8 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

