Netflix e Chiara Ferragni voci su un documentario sul Pandoro Gate | cosa sappiamo

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Netflix potrebbe realizzare un documentario su Chiara Ferragni, incentrato sul caso noto come Pandoro Gate. La vicenda giudiziaria, conclusa con il suo proscioglimento, ha attirato l’attenzione mediatica. Al momento, si tratta di rumors, e non ci sono conferme ufficiali sulla produzione o sui dettagli del progetto.

Chiara Ferragni potrebbe essere al centro di un documentario in arrivo su Netflix, dedicato al cosiddetto Pandoro Gate, la vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta negli ultimi due anni e che si è conclusa di recente con il suo proscioglimento. Secondo diverse indiscrezioni, l’imprenditrice digitale avrebbe già raggiunto un accordo con la piattaforma per raccontare quanto accaduto in un progetto strutturato e di ampio respiro. Il caso del pandoro ha rappresentato uno dei momenti più complessi della carriera di Ferragni. L’inchiesta, seguita con enorme attenzione dai media italiani e internazionali, riguardava la comunicazione legata alla vendita di un pandoro natalizio presentato come iniziativa benefica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

