Chiara Ferragni su Netflix dopo il processo | arriva la serie sul Pandoro Gate

Dopo l’assoluzione nel processo legato al caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni approda su Netflix con una serie documentaristica. L’opera approfondisce gli aspetti della vicenda, offrendo uno sguardo autentico e dettagliato sulla situazione. La produzione si propone di fornire un’analisi equilibrata e trasparente, contribuendo a chiarire i fatti e a offrire una riflessione su temi di attualità e responsabilità.

Chiara Ferragni sbarca su Netflix dopo l’assoluzione con un documentario dedicato alla vicenda del Pandoro Gate. Dopo l’assoluzione l’imprenditrice digitale è pronta a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera. Il primo passo sarebbe stato un accordo con Netflix che avrebbe iniziato a girare le puntate già dalle aule del tribunale di Milano dove si è svolto il discusso processo a Chiara. Chiara Ferragni su Netflix con una docu-serie. Dopo due anni il Pandoro Gate è giunto alla sua fine. La vicenda infatti si è chiusa con l’assoluzione di Chiara Ferragni che ha festeggiato fuori da l tribunale di Milano dopo la pronuncia del giudice. 🔗 Leggi su Dilei.it

