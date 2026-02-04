Il padre di Nicola Peltz sulla faida dei Beckham | Mia figlia è tutt'altra storia spero abbia un matrimonio felice

Nelson Peltz, padre di Nicola Peltz, interviene sulla faida con i Beckham e chiarisce che sua figlia e la famiglia di Brooklyn sono completamente diversi. Durante un evento, Peltz ha detto che spera che sua figlia possa avere un matrimonio felice, lasciando intendere che le tensioni tra le due famiglie non riguardano la sua famiglia.

Sulla cosiddetta "faida dei Beckham" è intervenuto Nelson Peltz, padre di Nicola, che ospite di un evento ha voluto chiarire che sua figlia e la famiglia del marito Brooklyn "sono tutt'altra storia". "Brooklyn è fantastico, spero abbiano un matrimonio lungo e felice", le parole.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il padre di Nicola Peltz, Nelson, rompe il silenzio sulla faida Beckham: «Mia figlia e Brooklyn sono fantastici, spero che abbiano un matrimonio lungo e felice»

Nelson Peltz rompe il silenzio sulla faida tra la figlia e i Beckham.

La verità di Brooklyn Beckham sull’abito da sposa di Nicola Peltz: “Mia madre annullò la consegna del vestito”

Brooklyn Beckham ha condiviso i motivi dietro la scelta di Victoria Beckham di non realizzare l’abito da sposa di Nicola Peltz nel 2022.

