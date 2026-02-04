Nella città di Teodolinda

Questa mattina una corsa attraversa il centro di Teodolinda. Un gruppo di atleti si prepara a partire, portando con sé l’energia e il ritmo di sempre. La città si anima con il passaggio, tra sorrisi e applausi dei passanti. La gara, che coinvolge tutti, si svolge nel cuore di Teodolinda, dove storia e sport si incontrano in un’unica giornata.

Attraverserà il cuore della città, portando con sé il respiro lungo della storia e il battito vivo dello sport. La fiamma olimpica vivrà oggi a Monza un cammino lungo 4 chilometri, in cui si alterneranno 17 tedofori affiancati da un gruppo di 20 persone, per un totale di 18 passaggi di consegna. L’evento si scandirà in due momenti diversi: da un lato il cammino della fiaccola, dall’altro, parallelamente, il villaggio olimpico in piazza Trento e Trieste, che sarà anche tappa finale del percorso. Qui la festa partirà già dalle 17, mentre l’arrivo dell’ultimo tedoforo, quello che accenderà il braciere olimpico, è previsto alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il 22 gennaio alle ore 17, presso la Palazzina Reale di Firenze, si terrà il convegno “Città storica e città contemporanea”.

Nel fine settimana, a Torun, si sono svolte due manifestazioni di livello internazionale.

CENTRO SOCIALE ANZIANI "REGINA TEODOLINDA" Programma mede si Febbraio 2026 Conoscete i nostri appuntamenti settimanali Tutti i martedì alle 15:30 “ALLENAMENTE. LA GINNASTICA PER LA MENTE” e la nostra tradizionale TOMBOLA del giove - facebook.com facebook