Convegno Città storica e città contemporanea | quali implicazioni nella società attuale

Il prossimo 22 gennaio, alle ore 17, si terrà alla Palazzina Reale di Firenze, sede della Fondazione Architetti Firenze, l’incontro “Città storica e città contemporanea”, a conclusione della mostra dedicata a Gae Aulenti " La modernità può costruire altrimenti"- Palazzo Medici Riccardi-Firenze.Ancora un evento di respiro internazionale che si inserisce nel programma Glance Around e che si svolgerà come segue: dopo la lecture dell'architetto Francisco Mangado, l’incontro prosegue con la tavola rotonda “Città storica e città contemporanea: quali implicazioni nella società attuale”, alla quale partecipano lo stesso Mangado e la sociologa Giulia Maraviglia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

