Questa settimana si riaccendono le speranze di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. I rappresentanti dei due Paesi si incontreranno venerdì, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali su dove e con chi si siederanno a discutere. Istanbul e Oman sono le opzioni calde, ma le tensioni politiche restano alte e nessuno si aspetta facili soluzioni.

Venerdì prossimo si riapre il dibattito sul futuro del programma nucleare iraniano, con la convocazione di colloqui tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran, ancora non ufficialmente confermati né sul luogo esatto — Istanbul è in corsa, ma Teheran ha chiesto Oman — né sui livelli di partecipazione. L’evento, che potrebbe segnare un nuovo tentativo di rilancio delle relazioni diplomatiche dopo anni di tensioni crescenti, si svolge in un contesto politico e militare estremamente teso. Donald Trump, tornato alla Casa Bianca con un mandato che ha già dimostrato una propensione al ricorso alla forza, si trova al centro di un’offensiva strategica che mira a riprendere il controllo del dialogo sul nucleare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Negoziazioni tra Teheran e Washington: aperture strategiche, ma ostacoli politici rimangono alti

Approfondimenti su Teheran Washington

Il governo americano ha confermato che ci sono stati incontri riservati con l’Iran.

Questa mattina a Istanbul si è tenuto un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Teheran Washington

Argomenti discussi: Missili o guerra: l’aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran; Pezeshkian: Avvieremo negoziato con Usa. Al vertice con gli Usa a Istanbul forse anche Kusher - Capo polizia, 139 stranieri arrestati durante le proteste; Teheran: 'Eserciti europei terroristi'. Nuove sanzioni Usa a Iran; Usa-Iran, volano parole di fuoco. Trump minaccia, Teheran replica duro.

Diplomazia ai blocchi di partenza: Il disgelo storico tra Teheran e WashingtonIn un mondo abituato a decenni di retorica incendiaria e guerre ombra, la notizia arrivata oggi da Teheran ha la forza di un terremoto ... dailyexpress.it

Si aprono spiragli diplomatici tra Teheran e Washington: sarebbe pronto un accordo quadro per il nucleare, anche se la diplomazia iraniana resta vaga sul tema. Il ministro ...Si aprono spiragli diplomatici tra Teheran e Washington: sarebbe pronto un accordo quadro per il nucleare, anche se la diplomazia iraniana resta vaga sul tema. Il ministro degli esteri ha convocato gl ... rtl.it

L’Iran apre a nuovi negoziati con gli Usa. Teheran è pronta a uno stop al programma nucleare- - facebook.com facebook

Trump "auspica" l'accordo con Teheran. Presto i negoziati agi.it/estero/news/20… #agi #Iran x.com