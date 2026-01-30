Negoziazioni segrete tra Washington e Teheran tensioni in crescita in Medio Oriente

Il governo americano ha confermato che ci sono stati incontri riservati con l’Iran. Donald Trump ha detto che i contatti sono reali e che potrebbero portare a una soluzione diplomatica. La notizia arriva mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono in aumento nel Medio Oriente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato l’esistenza di contatti segreti con le autorità iraniane, aprendo la porta a una possibile via diplomatica dopo mesi di crescente tensione. L’annuncio è arrivato in un contesto di massima allerta in Medio Oriente, dove le forze navali americane si stanno concentrando nel Golfo Persico. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il numero uno della nazione ha sottolineato la sua preferenza per soluzioni non belliche, dichiarando che sarebbe “fantastico” non dover ricorrere all’uso della forza contro l’Iran. Tuttavia, la stessa giornata ha visto l’approvazione da parte del Pentagono di un piano militare ampio, che include opzioni di attacco mirato e strategico, con particolare attenzione ai centri del programma nucleare iraniano e alle infrastrutture legate al controllo dei droni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Negoziazioni segrete tra Washington e Teheran, tensioni in crescita in Medio Oriente Approfondimenti su Washington Teheran Tensioni in Medio Oriente: allarme tra Washington e Teheran dopo nuovi scambi di minacce tra potenze regionali Le tensioni tra Washington e Teheran sono esplose negli ultimi giorni. Washington e Gerusalemme ai ferri corti: il Medio Oriente riapre il fronte delle tensioni Le relazioni tra Washington e Gerusalemme si intensificano, riaprendo il fronte delle tensioni nel Medio Oriente. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Washington Teheran Argomenti discussi: Attacco Usa a Iran imminente, Trump valuta raid su grande scala o uccisione leadership, Teheran respinge diktat su nucleare e missili - RETROSCENA; Exnegociatore del disgelo EE.UU.-Cuba ammette che il regime sull'isola non offre una soluzione negoziata dall'interno. Che vergogna il Consiglio d’Europa che ha deciso di invitare in audizione la relatrice Onu Albanese per parlare di Medio Oriente. Ormai ha posizioni da centro sociale ma la sinistra ancora la mette sul piedistallo. - facebook.com facebook 10 navi Usa in Medio Oriente Le richieste a Teheran su uranio e missili Trump ignora i manifestanti massacrati Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com

