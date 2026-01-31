Il Milan punta forte su Mateta e potrebbe portarlo in squadra già questa sera. La trattativa è in fase avanzata e tutto fa pensare che il trasferimento si chiuderà a breve. I club stanno definendo gli ultimi dettagli per permettere all’attaccante di unirsi ai rossoneri già nelle prossime ore. I tifosi sperano che questa operazione possa dare una scossa al reparto offensivo di Allegri.

Continuano le notizie di calciomercato sul Milan: secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri starebbero lavorando su Mateta per portarlo in rossonero la prossima stagione, con una possibilità anche di vederlo a gennaio a Milano a due condizioni. La prima è che il Diavolo non vorrebbe forzare e aspetterà che il Crystal Palace troverà un sostituto. Seconda condizione: si deve trovare una soluzione per Nkunku. Il Milan continuerà a lavorarci anche in mattinata, mentre per il club inglese non basterebbe l'arrivo di Evann Guessand per liberare la prima punta francese. LEGGI ANCHE: Allegri vuole un bomber di razza: il Milan prepara il piano sul calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Mateta al Milan già in serata? Ecco cosa serve per chiudere il colpo a gennaio

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il Milan lavora senza sosta per chiudere l’affare Mateta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa manca; Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito.

Calciomercato: il Milan vuole subito Mateta, apertura del Chelsea su DisasiIl Milan vuole subito Jean-Philippe MATETA per battere la concorrenza di Juventus e Nottingham Forest e accelera in serata. ansa.it

Calciomercato Milan-Mateta subito: che blitz! Nkunku in uscita in serie A? I rumor caldissimi - Diavolo si inserisce anche su Alphadjo CissèUn blitz del Milan per Jean Philippe Mateta, 28enne attaccante del Crystal Palace, che nelle scorse settimane era stato nel mirino della Juventus. Il centravanti francese è a un passo dal Diavolo 8che ... affaritaliani.it

#Calciomercato #Mateta, #Milan a lavoro continuo per chiudere: ecco cosa manca e tutte le cifre dell'operazione #SempreMilan x.com

«ROMA-NKUNKU, PEDULLÀ CONFERMA: I GIALLOROSSI INSISTONO! TRATTATIVA LAMPO COL MILAN PER IL PRESTITO: SI ATTENDE SOLO IL VIA LIBERA DA MILANELLO!» #Nkunku #Roma #Milan #Pedulla #Calciomercato #Mateta - facebook.com facebook