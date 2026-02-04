' Ndrangheta omicidio di Cristina Mazzotti | condannati all' ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella Assolto Antonio Talia

La Corte d’assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, entrambi originari di Reggio Calabria, per l’omicidio di Cristina Mazzotti. La ragazza fu sequestrata a Eupilio nel 1975 e trovata morta. Calabrò ha 74 anni, Latella, 71, detto “Luciano”, è residente in provincia di Novara. Antonio Talia, invece, è stato assolto.

La Corte d’assise del tribunale di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò, 74 anni originario di San Luca (Reggio Calabria) e Demetrio Latella, 71 anni, detto «Luciano», anche lui originario di Reggio ma residente in provincia di Novara, per il concorso nell’ omicidio volontario aggravato di Cristina Mazzotti, sequestrata a Eupilio (Como) il 30 giugno del 1975 e ritrovata morta il primo settembre successivo a Galliate (Novara). Ha assolto i due imputati dal reato di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione in quanto il reato è da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 'Ndrangheta, omicidio di Cristina Mazzotti: condannati all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. Assolto Antonio Talia Approfondimenti su Ndrangheta Omicidio Cristina Mazzotti, giustizia è fatta dopo 50 anni: ergastolo ai due killer. Fu la prima donna vittima dei sequestri di 'ndrangheta Dopo più di 50 anni, la giustizia arriva per Cristina Mazzotti. **Omicidio Mazzotti: condannati all'ergastolo due imputati per il delitto del 1975** La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ndrangheta Omicidio Argomenti discussi: Chi è il dottore accusato dell'omicidio di Cristina Mazzotti, 18 anni; Caso Mazzotti, dopo 50 anni attesa la sentenza per il rapimento e omicidio; ‘Ndrangheta, compagna di Giuseppe Nirta: Non sono un’assassina. Cristina Mazzotti, giustizia è fatta dopo 50 anni: ergastolo ai due killer. Fu la prima donna vittima dei sequestri di 'ndranghetaA distanza di oltre cinquant'anni dalla morte di Cristina Mazzotti, sequestrata e poi trovata morta due mesi dopo nel lontano 1975, il suo omicidio ha dei colpevoli. La ... leggo.it Omicidio di Cristina Mazzotti, due condanne all’ergastoloLa Corte d’assise del tribunale di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò, 74 anni originario di San Luca (Reggio Calabria) e Demetrio Latella, 71 anni, detto Luciano, anche lui ... corrieredellacalabria.it Oggi a Como la sentenza sul sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti, rapita a 18 anni nel 1975 e uccisa dalla ’ndrangheta. La Procura ha chiesto l’ergastolo per i tre imputati - facebook.com facebook

