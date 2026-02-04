Cristina Mazzotti giustizia è fatta dopo 50 anni | ergastolo ai due killer Fu la prima donna vittima dei sequestri di ' ndrangheta

Dopo più di 50 anni, la giustizia arriva per Cristina Mazzotti. I due killer che l’hanno sequestrata e uccisa nel 1975 sono stati condannati all’ergastolo. La vicenda torna alla ribalta, e finalmente si chiude un capitolo che aveva segnato profondamente la storia della lotta contro la ‘ndrangheta. La mamma di Cristina, che fu la prima donna vittima di sequestri di questa organizzazione, può ora sperare in un po’ di pace.

A distanza di oltre cinquant'anni dalla morte di Cristina Mazzotti, sequestrata e poi trovata morta due mesi dopo nel lontano 1975, il suo omicidio ha dei colpevoli. La Corte d'assise del tribunale di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò, 74 anni originario di San Luca (Reggio Calabria) e Demetrio Latella, 71 anni, detto «Luciano», anche lui originario di Reggio ma residente in provincia di Novara, per il concorso nell'omicidio volontario aggravato della donna. L'omicidio nel 1975 Cristina Mazzotti aveva 18 anni quando fu sequestrata a Eupilio (Como) il 30 giugno del 1975 e ritrovata morta il primo settembre successivo a Galliate (Novara). 🔗 Leggi su Leggo.it

La Corte d’Assise di Como si prepara a emettere la sentenza sul caso di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni rapita in Brianza nel 1975.

La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a mezzo secolo dal sequestro e dall’omicidio di Cristina Mazzotti.

