Miami perde ancora, questa volta contro Orlando. Fontecchio gioca una buona partita, ma non riesce a salvare gli Heat, che cadono nel derby della Florida. James torna a Cleveland, ma anche lui non riesce a portare la vittoria ai suoi. La notte si conclude con un risultato amaro per entrambe le squadre.

Miami (Stati Uniti), 29 gennaio 2026 – Il miglior Simone Fontecchio della stagione non è bastato ai Miami Heat per evitare la sconfitta nel derby della Florida contro gli Orlando Magic. Nel 133-124 finale, l’azzurro ha chiuso la gara con un bottino personale di 23 punti (69 nelo tiro da oltre l’arco dei tre punti), 5 rimbalzi, 3 assist e 1 stoppata nei 20’ giocati in uscita dalla panchina. C’è però una firma italiana anche sulla prestazione dei Magic, che hanno dato la spallata decisiva nel terzo quarto con un break di 40-20 e sono stati trascinati dai 31 punti e 12 rimbalzi dell’italo-statunitense Paolo Banchero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, agli Heat non basta il miglior Fontecchio. Ritorno amaro a Cleveland per James

