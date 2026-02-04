monitorato cargo russo sparta iv per movimenti sospetti al largo della sardegna

La nave cargo russa Sparta IV è stata monitorata per ore al largo della Sardegna orientale. La nave, che sembrava puntare verso Gibilterra, si muove ormai da diverse ore lungo la marea dell’isola, senza una rotta chiara. Le autorità hanno intensificato i controlli, cercando di capire se ci siano movimenti sospetti o motivi particolari dietro questa lunga navigazione.

Sta navigando da diverse ore su e giù per la Sardegna orientale la cargo russa Sparta IV, che sembrava invece essere diretta verso Gibilterra. Secondo quanto riporta L’Unionesarda.it, l’imbarcazione fa parte della flottiglia che a metà gennaio era stata individuata nel Mediterraneo dalla Nato mentre, assieme alla Mys Zhelaniya, veniva scortata dal cacciatorpediniere della Marina russa, Severomorsk. Nei giorni scorsi, la stessa cargo era stata monitorata anche dalla “Virginio Fasan”, fregata missilistica della Marina Militare italiana. I movimenti della Sparta IV, già nota per essere una cosiddetta “nave fantasma” adibita a carichi particolarmente delicati - riferisce sempre L’Unionesarda. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

