Dopo il reddito di cittadinanza… arriva il reddito di rimettiti a lavorà
La Regione Toscana vara il Reddito di Reinserimento: 500 euro al mese per rimettere in moto chi s’è ingolfato! Link a Comunicato stampa Regione Toscana FIRENZE – Dopo mesi di vociferazioni, bestemmie soffocate e “ma ‘ndo se va a finì”, ecco finalmente la nuova trovata: il Reddito regionale di reinserimento lavorativo. Una misura – dicono dalla Regione – che servirà a “rimettere in circolo” i disoccupati toscani. Insomma, un po’ come quando scuoti la macchinetta del caffè perché la moneta è rimasta incastrata. A presentarlo, il presidente Eugenio Giani e il nuovo assessore al lavoro Alberto Lenzi, che alla conferenza stampa hanno spiegato la misura con grande solennità, mentre in fondo alla sala un giornalista cercava su Google: “Reinserimento: significato”. 🔗 Leggi su Lortica.it
