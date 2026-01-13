False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza | condannato imprenditore
Un imprenditore, amministratore unico di un’azienda e titolare del 50% delle quote, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aver percepito il reddito di cittadinanza in modo illecito, attraverso false dichiarazioni sui requisiti di reddito. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative e di fornire informazioni veritiere per l’accesso a questa forma di sostegno.
L’amministratore unico di un'azienda, titolare del 50% delle quote societarie, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aver illecitamente percepito il reddito di cittadinanza. La vicenda giudiziaria chiarisce che le norme introdotte con la cessazione della misura sociale non hanno prodotto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, condannato il fedelissimo dei Casalesi
Leggi anche: False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, assolto il fratello del pentito
Numerosi precedenti penali e titolare di una pensione sociale, condannata per aver nascosto tutto e intascato il reddito di cittadinanza; Crescono le pensioni di invalidità, possibile nesso con fine Rdc; Vincite on line e reddito di cittadinanza: la Cassazione; CGIA: con stop al reddito di cittadinanza, sono aumentate le pensioni di invalidità civile?.
Varese, dieci “furbetti” del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza: intascati 110mila euro - Varese, 26 settembre 2025 – La Guardia di Finanza di Varese ha individuato dieci beneficiari del reddito di cittadinanza che, grazie a false dichiarazioni, hanno ottenuto indebitamente complessivi ... ilgiorno.it
Sostegno all’affitto con carte false. Dieci indagati per centomila euro - Dieci furbetti sono indagati con l’accusa di aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza e hanno incassato complessivamente, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari della ... ilgiorno.it
Crescono pensioni d’invalidità, possibile nesso con la fine del Reddito di cittadinanza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crescono pensioni d’invalidità, possibile nesso con la fine del Reddito di cittadinanza ... tg24.sky.it
Caso Pierina, parla il legale di Valeria Bartolucci, indagata per false dichiarazioni e favoreggiamento #Mattino5 x.com
Mattino 5. . Caso Pierina, parla il legale di Valeria Bartolucci, indagata per false dichiarazioni e favoreggiamento #Mattino5 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.