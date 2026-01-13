False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza | condannato imprenditore

Un imprenditore, amministratore unico di un’azienda e titolare del 50% delle quote, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aver percepito il reddito di cittadinanza in modo illecito, attraverso false dichiarazioni sui requisiti di reddito. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative e di fornire informazioni veritiere per l’accesso a questa forma di sostegno.

L'amministratore unico di un'azienda, titolare del 50% delle quote societarie, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aver illecitamente percepito il reddito di cittadinanza. La vicenda giudiziaria chiarisce che le norme introdotte con la cessazione della misura sociale non hanno prodotto.

