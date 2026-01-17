La pizza è uno dei piatti più amati al mondo Eppure troppo spesso viene accusata di far ingrassare La nutrizionista Ilenia Grieco spiega come mangiarla senza sensi di colpa

La pizza, piatto simbolo della cucina italiana, è apprezzata in tutto il mondo. Tuttavia, spesso viene associata a preoccupazioni sulla linea. La nutrizionista Ilenia Grieco offre consigli pratici per gustarla con moderazione e senza sensi di colpa, aiutando a mantenere un equilibrio tra piacere e salute.

X L a pizza non ha bisogno di presentazioni: è l’alimento italiano per eccellenza, un simbolo che ci rappresenta nel mondo e che ha saputo attraversare territori, culture e generazioni. Eppure, paradossalmente, è anche uno dei cibi più demonizzati nelle diete. Ma la verità, come spesso accade in nutrizione, è più sfumata e molto più interessante. In occasione della Giornata Mondiale della Pizza, che si celebra il 17 gennaio, scopriamo con la nutrizionista tutti i segreti di questo piatto tanto amato da adulti e bambini. Sorbillo rompe un tabù e mette l’ananas sulla pizza: «Tanti pregiudizi senza provare» X Leggi anche › Giornata Mondiale della pizza: gli accorgimenti per salvare salute e tradizione Pizza: non chiamatela “peccato di gola”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

