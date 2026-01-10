Anche uno dei giochi più amati del mondo entra nel futuro

Tra le novità presentate al CES 2026 di Las Vegas, lo Smart Brick di Lego rappresenta una delle innovazioni più significative nel settore dei giochi. Questo nuovo prodotto combina tradizione e tecnologia, aprendo nuove possibilità per l’intrattenimento e l’apprendimento. Un esempio di come anche uno dei giochi più amati al mondo si evolve, adattandosi alle esigenze del futuro senza perdere la sua essenza.

( a skanews) – Una delle innovazioni simbolo del CES 2026, la fiera tech che si è appena conclusa a Las Vegas, è lo Smart Brick di Lego. Presentato con la nuova piattaforma Smart Play, il mattoncino che porta suoni e interazione nel gioco, è dotato di sensori e speaker che riconoscono colori, movimenti e scenari, attivando effetti sonori in tempo reale. Dalle battaglie di Star Wars alle sirene delle auto della polizia, ogni costruzione prende vita, trasformando il gioco in un’esperienza sempre diversa. 90 anni di LEGO. guarda le foto Il sistema è pensato per bambini tra i sei e i nove anni e punta a stimolare creatività e apprendimento attraverso la sperimentazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

