Roberto Vannacci ha annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo movimento politico chiamato “Futuro nazionale”. Dopo aver lasciato la Lega, l’ex generale si mette in gioco con un progetto che si rivolge a destra e punta a partecipare alle prossime elezioni con il suo nome nel simbolo. I sondaggi iniziali lo danno oltre il 4%, una cifra che potrebbe rendere “Futuro nazionale” una presenza da non sottovalutare nel panorama politico italiano.

Roberto Vannacci volta pagina e avvia una nuova avventura politica. Dopo l’uscita dalla Lega, l’ex generale annuncia la nascita di Futuro nazionale (Fn), un progetto che punta a presentarsi alle prossime elezioni politiche con il suo nome nel simbolo e un’identità marcata a destra. I primi rilevamenti demoscopici stimano il nuovo soggetto attorno al 4 per cento, con consensi sottratti soprattutto a Fratelli d’Italia e alla Lega. L’obiettivo dichiarato è intercettare quella che Vannacci e i suoi descrivono come una “maggioranza silenziosa” delusa dalla politica tradizionale. Non a caso, nel presentare Fn, l’ex militare richiama la figura di Charles De Gaulle, sottolineando l’ambizione di guidare un’area politica più ampia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nasce “Futuro nazionale”, Vannacci lancia il nuovo movimento: i primi sondaggi lo accreditano oltre il 4%

Approfondimenti su Vannacci Futuro nazionale

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega di Matteo Salvini e ha annunciato la creazione di un nuovo partito, “Futuro Nazionale”.

Vannacci lancia il suo nuovo partito, chiamato Futuro Nazionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

Ultime notizie su Vannacci Futuro nazionale

Argomenti discussi: Vannacci: Addio alla Lega, da oggi Futuro Nazionale è realtà; Vannacci, il partito si chiamerà Futuro nazionale. Obiettivo patto con CasaPound per una cosa nera; Dalla Lega a Futuro Nazionale, la scelta di Vannacci ridisegnare la destra; Vannacci lascia la Lega, nasce Futuro Nazionale.

Vannacci lascia la Lega e lancia Futuro Nazionale: nasce una destra identitaria che spacca il centrodestraAddio di Vannacci alla Lega e debutto di Futuro Nazionale: manifesto identitario, remigrazione e famiglia naturale ... ilquotidianodellazio.it

Futuro Nazionale nasce sui social: Vannacci rompe con la Lega e porta la politica in modalità sloganVannacci esce dalla Lega e presenta Futuro Nazionale: manifesto identitario, remigrazione e famiglia naturale ... romait.it

Vannacci lascia la Lega, nasce “Futuro Nazionale” Il Team Vannacci Maria Luigia di Parma lo appoggia nella nuova avventura politica #GeneraleVannacci #TeamVannacci #FuturoNazionale #Lega - facebook.com facebook

Vannacci, il nuovo partito si chiamerà Futuro nazionale. Patto con CasaPound, nasce la “cosa nera” x.com