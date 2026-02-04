fratello di jlenia musella arrestato per omicidio con coltellata alla schiena a napoli

Un uomo è stato arrestato a Napoli, nel quartiere Ponticelli, con l’accusa di aver ucciso la sorella, Jlenia Musella. La giovane è stata colpita alla schiena con un coltello ieri pomeriggio, intorno alle 15.30. La polizia ha rintracciato e fermato il fratello poco dopo, in una zona vicina, mentre cercava di allontanarsi. La scena si è svolta in una zona periferica, e ora gli investigatori stanno cercando di capire i motivi dell’omicidio.

Napoli, 4 febbraio 2026. Alle 15.32 di ieri pomeriggio, in una zona periferica del quartiere Ponticelli, la vita di Jlenia Musella, ventiduenne di origini campane, si è spezzata in un istante. Una coltellata alla schiena, profonda e letale, l’ha uccisa in pochi minuti, mentre era ancora in vita. La giovane è stata trovata priva di sensi davanti all’ingresso dell’Ospedale Villa Betania, dove è stata portata in barella, con il respiro già flebile. È morta poco dopo l’arrivo, in un’ambulanza che non è riuscita a fermare il sangue che le usciva dal dorso. La scena, avvolta nel silenzio carico di tensione, è stata ricostruita dai soccorritori: un corpo disteso su un marciapiede in via Pianura, vicino a un incrocio trafficato, con una macchia scura che si allargava sul cemento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

