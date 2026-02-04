Napoli Jlenia uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena | il fratello confessa

Napoli, la polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Jlenia, trovata morta con una ferita alla schiena. L’uomo, 28 anni, ha confessato di averla uccisa durante una lite avvenuta nella notte. Le forze dell’ordine sono ancora alle prese con i dettagli dell’accaduto, e si attendono sviluppi nelle indagini.

Fermato nella notte, il 28enne Giuseppe Musella ha confessato. È stato lui ad uccidere la sorella Jlenia, 22 ann i, con una coltellata alla schiena probabilmente al culmine di una lite. Il femminicidio è avvenuto ieri pomeriggio in un appartamento del rione Conocal, periferia est di Napoli. La ragazza, trasportata in auto all'ospedale Villa Betania, è morta subito dopo il ricovero. Dopo alcune ore in fuga, il fratello 28enne si è consegnato alla Polizia spontaneamente, sulle sue tracce c'erano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli. "Sono stato io», ha detto agli agenti, facendo una prima ammissione di colpevolezza.

