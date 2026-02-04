Una tragedia sconvolge Napoli. Jlenia Musella, 22 anni, è stata uccisa a coltellate a Ponticelli, nella periferia orientale della città. A confessare il delitto è stato il fratello Giuseppe, che ha ammesso di essere stato lui a sferrare il colpo. La vittima è stata trovata in via al Chiaro di Luna, una strada che porta un nome di poesia, ma che si trova in un quartiere segnato da degrado e criminalità.

Via al Chiaro di Luna, a Ponticelli, periferia orientale di Napoli: una strada dal nome che richiama arte e bellezza, in netto contrasto con palazzi popolari, degrado e criminalità. È qui che, nel pomeriggio di ieri, una lite familiare è degenerata fino a trasformarsi in tragedia. Un crescendo di urla, poi pugni e schiaffi al volto, infine un coltello. Un solo fendente, sferrato alla schiena, sufficiente a togliere la vita a Jlenia Musella, 22 anni. La giovane muore poco dopo l’arrivo all’ ospedale Villa Betania, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarla. Jlenia era stata trasportata inizialmente all’ ospedale Evangelico a bordo di un’auto privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Jlenia Musella, 22 anni, uccisa a Napoli con una coltellata. Confessa il fratello Giuseppe: «Sono stato io»

Approfondimenti su Jlenia Musella Confessione

La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello.

La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove Jlenia Musella, 22 anni, è stata trovata morta dopo essere stata picchiata e colpita con un coltello.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jlenia Musella Confessione

Argomenti discussi: Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. Arrestato il fratello; Napoli, Jlenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello; Jlenia picchiata, accoltellata alla schiena e scaricata in ospedale: arrestato il fratello Giuseppe.

Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessatoSi è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella, Giuseppe Musella, il 28enne stanotte sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli (pm Ciro Capas ... msn.com

Napoli, uccisa a 22 anni con una coltellata. Arrestato il fratelloLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedi ... editorialedomani.it

aveva solo 22 anni. Ventidue. Un’età che dovrebbe sapere di sogni, di futuro, di possibilità ancora aperte. Non di sangue. Non di paura. Non di morte. Jlenia Musella è arrivata all’ospedale Villa Betania ancora viva. Scaricata come un peso, come se la sua vit - facebook.com facebook

**NAPOLI: IPOTESI LITE IN FAMIGLIA PER 22ENNE UCCISA, SI CERCA IL FRATELLO** = Napoli , 03 feb. - (Adnkronos) - Si chiamava Jlenia Musella la 22enne uccisa oggi pomeriggio al rione conocal di Napoli con una coltellata alla schiena. La giovane è x.com