Blitz anticamorra a Scampia 15 arresti nel clan Raia | sequestrate droga e armi

Questa mattina, polizia e carabinieri hanno fatto un grande blitz a Scampia, nel quartiere della periferia Nord di Napoli. Durante l’operazione, sono stati arrestati 15 membri del clan Raia. Sequestrate droga e armi, e sono state messe a segno numerose perquisizioni. L’intervento è stato il risultato di settimane di indagini e mira a smantellare le attività criminali del gruppo. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni.

Vasta operazione condotta all'alba di oggi, mercoledì 4 febbraio, da polizia e carabinieri nel quartiere della periferia Nord di Napoli. Nelle prime ore di questa mattina, agenti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella hanno arrestato 15 persone nel quartiere di Scampia. Gestiva i vertici rispettando rigorosamente i vincoli di sangue, il clan Raia, a cui presunti componenti oggi la Squadra Mobile di Napoli e i carabinieri del gruppo Napoli hanno notificato 15 arresti. Dalle prime luci del giorno, il quartiere di Scampia è sotto l'assedio preventivo dello Stato. Un'operazione anticamorra di vasta scala, condotta in maniera coordinata dalla Polizia di Stato e

