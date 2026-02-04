Napoli Giuseppe Musella arrestato per l' omicidio della sorella Ylenia dal sogno di diventare bomber al carcere | ecco come lo hanno preso

Gli uomini della polizia hanno arrestato Giuseppe Musella nella notte, accusato di aver ucciso la sorella Ylenia. Il ventottenne, che aveva il sogno di diventare un calciatore professionista, è stato preso con le mani nel sacco mentre cercava di scappare. La sua fuga è durata poco, e ora si trova in carcere, mentre la questione rimane sotto i riflettori della cronaca locale.

Con il fiato sul collo. Giuseppe Musella, ventottenne con ambizioni da calciatore professionista, fermato nella notte con l’accusa di aver ucciso la sorella Ylenia, sapeva che la sua fuga non sarebbe durata a lungo. Il giovane assassino, infatti, era stato inquadrato dopo il delitto da diverse telecamere di videosorveglianza. Una, in particolare, si è rivelata determinante per le indagini: quella piazzata all’ingresso del pronto soccorso di Villa Betania. Sarebbe stato proprio lui, subito dopo aver pugnalato la sorella, ad accompagnarla in auto in ospedale. Il ventottenne, a torso nudo, si sarebbe messo al volante di una Fiat e, dopo aver lasciato sul posto Ylenia, si sarebbe rapidamente allontanato dalla scena. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

