Il Napoli sta pensando di rinnovare i contratti di Juan Jesus e Spinazzola, entrambi legati alla squadra fino a giugno 2026. La società sta valutando le mosse, ma tutto dipende da alcuni fattori ancora da definire. I due giocatori sono considerati punti fermi e l’obiettivo è blindarli a lungo. Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare novità ufficiali.

Il Napoli è pronto a blindare Juan Jesus e Spinazzola, entrambi legati agli azzurri fino a giugno 2026. I due sembrano destinati a restare anche nella prossima stagione, rinnovando il proprio contratto dopo l’ok arrivato da mister Antonio Conte. Jesus e Spinazzola pronti a rinnovare: Conte ha dato via libera. Secondo Il Mattino, il mister ha espresso più volte apprezzamento per il contributo di entrambi i giocatori. Juan Jesus, con la sua solidità difensiva, e Spinazzola, tornato a buoni livelli grazie alla gestione attenta di Conte, rappresentano pedine affidabili in un reparto che ha bisogno di equilibrio ed esperienza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, doppio rinnovo in arrivo? Tutto dipende da un fattore! I dettagli

Approfondimenti su Napoli Rinnovo

Il possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter sta attirando l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Ferguson tra Roma e Napoli rappresenta una delle questioni più dibattute nel mercato di gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Rinnovo

Argomenti discussi: Il Napoli vince nonostante l'emergenza: 2-1 alla Fiorentina. Primo gol in A per Vergara; Tensioni a Napoli, due tifosi del Chelsea in ospedale: la nota del club londinese; Primavera 1. La Juventus ha la meglio sul Napoli, gli azzurrini non riescono a rimontarla; Poggiomarino. Nuovi treni e cantieri h24, linea Circum a singhiozzo.

McTominay-Napoli, prove di rinnovo fino al 2030! Nel prossimo mese agenti in città, i dettagliMcTominay-Napoli, prove di rinnovo. Nei prossimi giorni, si negozierà un contratto fino al 2030 con i suoi agenti, riporta La Gazzetta dello Sport. mondonapoli.it

McTominay e Napoli, rinnovo d'amore: prove d'intesa fino al 2030Lo scozzese si è legato a club e città e vuole vincere in azzurro. Ha il contratto in scadenza nel 2028, da prolungare ... msn.com

Napoli - Via Partenope con vista di via Caracciolo a doppio senso di marcia, foto cartolina viaggiata nel 1952. #Napoli #Naples #Napoles #Neapel # # # #photo #photooftheday #wonderful #shoot #pics #photographer #Napolidiunavoltac - facebook.com facebook

Cesari conferma: "Doppio rigore negato al Napoli! Due infrazioni nella stessa azione" x.com