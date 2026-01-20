Perisic Inter il ritorno è possibile? Tutto dipende da quel fattore! Il nome del croato è tornato in auge in Viale della Liberazione e i nerazzurri provano il colpo

Il possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter sta attirando l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Dopo aver lasciato il club, il suo nome è tornato a circolare tra le voci di mercato, suscitando interesse e curiosità. La situazione attuale dipende da diversi fattori, tra cui le condizioni contrattuali e le strategie del club, che valuteranno se un nuovo accordo sia fattibile in futuro.

Inter News 24 Perisic Inter, il ritorno è possibile? Tutto dipende da quel fattore! Il nome del croato è tornato in auge in Viale della Liberazione: le ultime. L’ Inter sta seriamente valutando il ritorno di Ivan Perisic a Milano, con il club nerazzurro pronto a insistere con il PSV Eindhoven per riportare il croato in Serie A. La trattativa, però, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio dipenderà dalla disponibilità del club olandese a cederlo. Se il PSV aprirà alla cessione, l’Inter affonderà il colpo per un giocatore che ha scritto pagine memorabili nella sua storia recente. Ivan Perisic, classe 1989, ha vestito la maglia nerazzurra dal 2015 al 2022, con un’unica parentesi in prestito al Bayern Monaco nella stagione 20192020, dove ha contribuito alla vittoria della Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

Perisic Inter, colpo di scena! Il croato torna in nerazzurro? C’è uno sviluppo che potrebbe prendere presto piede…I dettagliSi intensificano le voci sul possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter.

Inter ancora a caccia di esterni: nuovi contatti col PSV per il ritorno di PerisicL’Inter vuole riportare a Milano Ivan Perisic e insisterà col PSV Eindhoven per far tornare il croato: bisogna però capire cosa deciderà. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Inter: ritorno Perisic, i nerazzurri insisteranno con il PsvL'Inter vorrebbe riportare a Milano il croato ma tutto dipende dal Psv. I nerazzurri insisteranno ma tutto dipenderà dal club olandese: se ci sarà un'apertura allora il club guidato da Marotta ... sport.sky.it

Calciomercato Inter: ritorno Perisic, i nerazzurri insisteranno con il Psv #SkySport #SkyCalciomercato x.com

FABRIZIO ROMANO #Perisic vuole tornare all’#Inter, e l’#inter lo riprenderebbe. C’é un problema: il #Psv non apre assolutamente alla cessione. Con tutto il bene che voglio a Ivan, non è ciò di cui abbiamo bisogno. #calciomercato - facebook.com facebook