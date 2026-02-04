Giovanni Di Lorenzo si opera, ma non al ginocchio. Il capitano del Napoli ha deciso di intervenire, smentendo le voci di un intervento al ginocchio infortunato durante la partita contro la Fiorentina. Lo stesso giocatore ha spiegato sui social di aver scelto un intervento diverso, lasciando aperta la possibilità di un recupero più rapido. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali, mentre i tifosi sperano di rivederlo presto in campo.

Napoli, 4 febbraio 2026 - Giovanni Di Lorenzo si opera, ma non al ginocchio sinistro infortunatosi nel match contro la Fiorentina: un po' a sorpresa, è lo stesso capitano del Napoli a spiegare la situazione tramite un post affidato al proprio profilo Instagram. Il post di Di Lorenzo e i nuovi tempi di recupero. "Grazie a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, colpo di scena Di Lorenzo: il capitano si opera ma non al ginocchio

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Il capitano del Napoli, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio durante la partita contro la Fiorentina.

Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento al piede dopo l’infortunio al ginocchio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Colpo di scena, la Juve soffia un terzino al Napoli: azzurri infastiditi – Mattino; Romagnoli resta alla Lazio: il colpo di scena. Caos Juventus per l'attaccante: salta En-Nesyri. Derby con il Napoli per Juanlu Sánchez; Ultim’ora Juventus, colpo di scena su Yildiz | La decisione cambia gli equilibri; Mercato Lazio, clamoroso colpo di scena! Il club risponde duramente sulle voci di cessione di Alessio Romagnoli.

Napoli in scena: in mostra i costumi d’opera lirica e il camerino virtuale che incantaFino al 12 febbraio all’Università Suor Orsola Benincasa l'esposizione intitolata Napoli rivive la grande scena che celebra i 2500 anni della città attraverso gli abiti di scena creati per gli allesti ... napolitoday.it

Napoli, colpo di scena: caos sul mercato. Arrivata la risposta decisivaIn merito alla delicata questione riguardante il mercato del Napoli, è arrivata nelle ultime ore la risposta del consiglio federale. newsmondo.it

Colpo ad #Agerola, in provincia di Napoli. Fatto saltare sportello ATM: malviventi scappano con i contanti e poi lasciano l’auto a Cetara. Si tratta dell’ennesimo raid consumato ai danni degli istituti di credito del napoletano. Ieri colpito anche bancomat a Pozzu - facebook.com facebook

Il pagellone di mercato: #Malen è il vero colpo. #Napoli, serviva di più x.com