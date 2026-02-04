Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento al piede dopo l’infortunio al ginocchio. La decisione di operarsi è stata inevitabile, e ora il difensore dovrà affrontare un lungo stop. La squadra e i tifosi aspettano aggiornamenti sui tempi di recupero.

"> NAPOLI – Arriva il chiarimento diretto del capitano. Dopo il brutto infortunio rimediato nella gara contro la Fiorentina, Giovanni Di Lorenzo ha affidato a Instagram un lungo messaggio con cui spiega le sue condizioni e le scelte mediche concordate con il club. Il terzino azzurro ha rassicurato tutti sulle condizioni del ginocchio sinistro: gli esami hanno escluso lesioni al legamento crociato, nonostante il forte timore iniziale dopo il movimento innaturale accusato in campo. «Ho pensato al peggio – ha raccontato – ma fortunatamente il crociato ha tenuto». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Di Lorenzo si opera al piede: stop inevitabile dopo l’infortunio al ginocchio. Il messaggio

Approfondimenti su Napoli Di Lorenzo

Lorenzo Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento al piede a Napoli.

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Di Lorenzo

Argomenti discussi: Infortunio Di Lorenzo, Conte: 'Sembra sia grave'; Napoli, Di Lorenzo meno grave del previsto: trauma distorsivo al ginocchio, i tempi di recupero; Napoli, per Di Lorenzo un trauma distorsivo al ginocchio. Scongiurate le ipotesi di Conte, che aveva gridato…; Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina.

Di Lorenzo si opera, è ufficiale: il comunicato del NapoliLa situazione infortuni per la squadra di Conte sembra non essere destinata a migliorare: anche il capitano out per infortunio. Si sottopone ad intervento ma al piede ... corrieredellosport.it

Napoli: Di Lorenzo infortunato si opera a un piedeGiovanni Di Lorenzo si opererà al piede sinistro. Un intervento di cui il capitano del Napoli aveva bisogno da tempo ma che ha sempre rimandato per giocare e a cui ora si sottopone visto l'infortunio ... ansa.it

Di Lorenzo si opera al piede: il comunicato del Napoli x.com

Calcio-Serie A. Napoli, sospiro di sollievo per Di Lorenzo. Ufficiale l’arrivo di Alisson Santos - facebook.com facebook