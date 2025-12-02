Piscina la luce in fondo al tunnel Affidata la gestione temporanea
Il Comune di Copparo ieri ha proceduto all’affidamento diretto del servizio di gestione temporanea degli impianti sportivi e natatori di via dello Sport. La decorrenza del contratto è immediata e avrà una durata di diciotto mesi: fino al 31 maggio 2027. Questa procedura vuole garantire la continuità del servizio, a seguito della risoluzione della convenzione con il precedente gestore per inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo. Il periodo transitorio servirà a preparare la documentazione necessaria per un successivo bando a lungo termine. Il servizio è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito tra la società sportiva dilettantistica Delta Po Sport (capogruppo mandataria) e la società sportiva dilettantistica Acqua Time (mandante). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
