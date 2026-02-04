allenamento congiunto col giugliano in gol giovane e alisson

Oggi il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con il Giugliano al centro sportivo di Castel Volturno. In campo, i due nuovi acquisti, Giovane e Alisson, hanno segnato un gol a testa durante la sessione. La prova è servita per testare la condizione fisica e la compatibilità con la squadra, mentre i giocatori si sono allenati intensamente sotto gli occhi dello staff.

Allenamento congiunto con la squadra del Giugliano oggi a Castel Volturno per il Napoli di Antonio Conte, che prepara il prossimo impegno di campionato, sabato a Marassi contro il Genoa di De Rossi. Spunti interessanti dai nuovi arrivati per il tecnico azzurro. “In gol anche i nuovi, Giovane e Alisson Santos: hanno segnato entrambi. E c’era anche Lukaku in attacco che è rimasto in campo per tutto il tempo dell’allenamento congiunto per mettere minuti nelle gambe. Il Napoli dunque sta scoprendo un attacco nuovo. Tra gli infortunati, Rrahmani è il più pronto e può tornare già col Genoa. Insomma, indicazioni positive a metà di una settimana lunga come non capitava ormai da più di un mese”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

